В МИД России пообещали ответить на решение Черногории выслать российского дипломата

Россия ответит на решение Черногории объявить российского дипломата персоной нон грата. Об этом заявил директор четвёртого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон.

«Что касается Черногории, то местные власти действительно объявили одного российского дипломата персоной нон грата... Ответ обязательно последует», — цитирует РИА Новости Пилипсона.

По его словам, «это не единичный случай за последние годы».

4 марта Черногория объявила персоной нон грата российского дипломата. Он должен покинуть страну в течение 72 часов.

Позднее Министерство иностранных дел Словакии также объявило о высылке трёх российских дипломатов.