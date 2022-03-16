В МИД России пообещали ответить на решение Черногории выслать российского дипломата

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Россия ответит на решение Черногории объявить российского дипломата персоной нон грата. Об этом заявил директор четвёртого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон.
В МИД России пообещали ответить на решение Черногории выслать российского дипломата
  • РИА Новости

«Что касается Черногории, то местные власти действительно объявили одного российского дипломата персоной нон грата... Ответ обязательно последует», — цитирует РИА Новости Пилипсона.

По его словам, «это не единичный случай за последние годы».

4 марта Черногория объявила персоной нон грата российского дипломата. Он должен покинуть страну в течение 72 часов.

Позднее Министерство иностранных дел Словакии также объявило о высылке трёх российских дипломатов.

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