Эстония высылает трёх российских дипломатов
- Gettyimages.ru
Отмечается, что они обвиняются в якобы «подрыве безопасности» и «распространении пропаганды».
«Вице-канцлер по политическим вопросам Рейн Таммсаар, передавший дипломатическую ноту российскому послу, подчеркнул, что деятельность этих лиц в Эстонии противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях, поэтому они должны покинуть Эстонию в течение 72 часов», — пишет портал Delfi.
Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение о высылке трёх российских дипломатов.