Эстония высылает трёх российских дипломатов

Власти Эстонии объявили о высылке из страны трёх российских дипломатов.

Отмечается, что они обвиняются в якобы «подрыве безопасности» и «распространении пропаганды».

«Вице-канцлер по политическим вопросам Рейн Таммсаар, передавший дипломатическую ноту российскому послу, подчеркнул, что деятельность этих лиц в Эстонии противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях, поэтому они должны покинуть Эстонию в течение 72 часов», — пишет портал Delfi.

Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение о высылке трёх российских дипломатов.