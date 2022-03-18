Эстония высылает трёх российских дипломатов

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Власти Эстонии объявили о высылке из страны трёх российских дипломатов.
Эстония высылает трёх российских дипломатов
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Отмечается, что они обвиняются в якобы «подрыве безопасности» и «распространении пропаганды».

«Вице-канцлер по политическим вопросам Рейн Таммсаар, передавший дипломатическую ноту российскому послу, подчеркнул, что деятельность этих лиц в Эстонии противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях, поэтому они должны покинуть Эстонию в течение 72 часов», — пишет портал Delfi.

Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение о высылке трёх российских дипломатов.

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