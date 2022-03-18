Литва объявила персонами нон грата четырёх российских дипломатов

МИД Литвы объявил персонами нон грата четырёх российских дипломатов. Об этом сообщили в пресс-службе литовского внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел Литвы вызвало посла России в Литве Алексея Исакова и вручило ему дипломатическую ноту о том, что четыре сотрудника российского посольства объявлены персонами нон грата», — говорится в сообщении.

Как отмечается, данные сотрудники диппредставительства России должны в течение пяти дней покинуть территорию Литвы.

В пятницу, 18 марта, о высылке российских дипломатов также объявили Болгария, Латвия и Эстония.

Ранее Черногория объявила персоной нон грата российского дипломата. Он должен был покинуть страну в течение 72 часов.

Директор четвёртого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон заявил, что Россия ответит на решение Черногории объявить российского дипломата персоной нон грата.