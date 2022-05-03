Путин поручил кабмину определить перечень лиц, находящихся под санкциями
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Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Правительству Российской Федерации в десятидневный срок... утвердить перечень лиц, находящихся под санкциями», — следует из текста документа.
Речь идёт о лицах, в отношении которых вводятся ответные экономические меры со стороны России.
Первый замглавы Минфина Соединённых Штатов Адевале Адейемо ранее сообщил, что власти США хотят добиться присоединения всех стран к антироссийским санкциям для оказания влияния на Москву.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что требования США и союзников о присоединении к антироссийским санкциям недостойны уважающей себя страны.