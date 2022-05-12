Министр экономики ФРГ: германские «дочки» «Газпрома» перестали получать газ из России

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Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил в ходе выступления в бундестаге, что дочерние компании «Газпрома» в Германии перестали получать газ из России.
Министр экономики ФРГ: германские «дочки» «Газпрома» перестали получать газ из России
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

Он отметил, что вечером 11 мая российские власти опубликовали указ, согласно котором газовые компании Европы попали под санкции России. 

«В Германии затронуты «Газпром» и его дочерние предприятия. Это значит, что несколько дочерних предприятий не получают газ из России», — цитирует Хабека РИА Новости

При этом он отметил, что эти компании замещают российские энергоресурсы другим газом. Также министр добавил, что в Берлине «подготовились к этой ситуации».

Кроме того, Хабек заявил, что в течение дня обсудит ситуацию с Федеральным сетевым агентством ФРГ.

Ранее правительство России утвердило перечень юридических лиц, в отношении которых вводятся ответные экономические меры со стороны России.

1 апреля группа «Газпром» сообщила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazpom Germania GmbH и во всех принадлежащих ей активах.

Минэкономики ФРГ предписало Федеральному сетевому агентству до 30 сентября взять под попечительское управление Gazprom Germania.

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