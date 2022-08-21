«Политический мазохизм»: как в Европе продвигают идею введения запрета на въезд в ЕС для россиян

Инициатива по введению для россиян запрета на въезд в страны ЕС — это проявление нацистской политики, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков указал на парадоксальность ситуации, когда железный занавес опускается со стороны Запада, руководствующегося «идеологией неолиберальной мысли». Эксперты отмечают, что в Европе, обсуждая возможные ограничения, с лёгкостью манипулируют собственными принципами и ценностями. Вместе с тем аналитики считают маловероятным достижение консенсуса в ЕС по введению полного запрета на визы для граждан РФ, поскольку это негативно повлияет и на сам союз.

Ведущаяся сегодня в ЕС дискуссия о возможном введении запрета на визы для всех россиян — яркое проявление нацистской политики, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая на пленарном заседании I Международного антифашистского конгресса.

«С высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея запретить всем русским гражданам въезд в страны Евросоюза», — констатировал он.

Министр подчеркнул, что вместе с тем некоторые государства всё чаще игнорируют и пересматривают фундаментальные принципы миропорядка, а также правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала. В частности, в странах Прибалтики стали традиционными марши легионеров СС, открыто звучат нацистские лозунги и призывы, добавил Шойгу.

На днях парадоксальность шагов, предпринимаемых Западом, отметил и замглавы российского МИД Сергей Рябков, также указавший на деградацию западных политических элит.

«Парадокс в том, что этот железный занавес опускают те, кто до сих пор не может представить себе ничего другого, кроме идеологии неолиберальной мысли как единственно возможной для всего мира. Они отрицают остальной мир, кроме тех его сегментов, которые живут по их правилам. Вот это проблема, — заявил он в эфире телеканала «Россия 1». — Люди, которые позиционируют себя как светочей демократии, в момент превратились просто в пещерных русофобов, продемонстрировали неонацистский подход, который замешан на идее коллективной ответственности целых народов, целых государств, за что-то, что им не нравится».

При этом Рябков подчеркнул, что в некоторой части западного сообщества подобные идеи встречают неприятие.

Визовый центр Италии в Москве

РИА Новости

© Алексей Майшев

Русофобский фронт

Одним из первых государств, призвавших к полному запрету на въезд в Европу для россиян, стала Эстония. Глава МВД страны Лаури Ляэнеметс в конце июля заявил порталу ERR, что необходимы общеевропейские санкции, которые бы ограничили доступ граждан РФ в ЕС. С аналогичной инициативой позднее выступил и министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. С 18 августа власти перестали пропускать на территорию республики граждан России с шенгенскими визами, выданными эстонскими консульскими учреждениями, если цель поездки — туризм, предпринимательство, спорт или культура.

Инициативу поддержали в Латвии, которая ещё в начале российской спецоперации на Украине приостановила выдачу виз гражданам РФ. С призывом к ЕС ввести запрет на туристические визы выступил глава МИД республики Эдгар Ринкевич.

Не отстаёт от соседей и Литва. Как заявили в Министерстве иностранных дел 13 августа, республика последовательно выступает за санкции и придерживается позиции, что они работают более эффективно, если задействуются на уровне Евросоюза.

В свою очередь, председательствующая сейчас в Евросоюзе Чехия предлагает обсудить общеевропейский запрет на выдачу виз гражданам России на встрече глав МИД государств объединения в конце августа. Чешский министр иностранных дел Ян Липавский намерен добиваться консенсуса по этой инициативе, сообщил Bloomberg.

За ограничение объёма выдаваемых россиянам виз выступили в Дании и Финляндии. При этом о возможном закрытии въезда в Европу говорят с самого начала СВО. Так, уже 24 февраля с таким предложением выступил бельгийский министр по делам беженцев Сэмми Махди, а в конце марта аналогичное заявление сделал польский премьер Матеуш Моравецкий.

Паспортный контроль в аэропорту Гамбурга

globallookpress.com

© Cornelius Kalk/imageBROKER.com

«Эффективность будет ослаблена»

Впрочем, далеко не все страны Евросоюза поддерживают идею введения запрета на въезд в Европу для россиян. В частности, не согласен с этим предложением канцлер ФРГ Олаф Шольц, о чём он заявил 11 августа на пресс-конференции.

«Мы приняли весьма широкомасштабные санкции, которые также затрагивают многих и многих конкретных лиц, олигархов и сторонников властной сети в России. Мы, безусловно, будем это продолжать. Эффективность этих мер будет скорее ослаблена, если теперь они окажутся направлены против всех, включая совершенно невинных людей», — сказал он.

Также по теме «Не в их интересах»: почему в МИД РФ усомнились в готовности Европы полностью разорвать связи с Россией Интересам Европы не отвечает полный разрыв связей с РФ и переход на американский сжиженный газ. Об этом в интервью RT и РИА Новости...

Однако правительство Германии всё же проведёт дискуссию по этому вопросу между членами кабинета и внутри ЕС, так как он был вынесен на повестку другими странами Евросоюза, отметил на брифинге официальный представитель правительства республики Штеффен Хебештрайт.

Помимо ФРГ, против инициативы выступают Греция и Кипр. Постоянный секретарь МИД Кипра Корнелиос Корнелиу в комментарии изданию Politico 19 августа назвал её неправильной. Он напомнил, что кипрские власти выдают визы даже гражданам Турции и не считают нужным препятствовать общению местных диаспор с родственниками и друзьями.

Возможный запрет на въезд россиян в ЕС раскритиковали и в Португалии. Как пояснили 20 августа в министерстве иностранных дел страны, санкции должны быть направлены в первую очередь против «российской военной машины», а не против народа страны.

«Создадут себе трудности»

Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что инициатива по запрету въезда для россиян, которую обсуждают в ЕС, наглядно демонстрирует, как легко в Европе готовы закрывать глаза на собственные принципы и лоббируемые там ценности, манипулируя ими.

«Фактически Европа показала, что заявленные ценности уже не в её активе. Всё, о чём там говорят, — это пустые слова, которые нужны, чтобы контролировать общественное мнение и социально-политическую ситуацию внутри своего пространства. Они легко меняют, варьируют, видоизменяют свои принципы и не распространяют их на тех, кто находится вне их пределов», — пояснил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

В данном случае прибалтийские страны, выступающие сейчас в авангарде вопроса визовых рестрикций, пытаются всеми способами представить россиян людьми второго сорта, что отвечает интересам их главного покровителя — Соединённых Штатов, пояснил он.

Также по теме «Начали более пристально присматриваться к тратам»: как на Западе меняется риторика вокруг помощи Украине Регулярная финансовая и военная помощь Украине со стороны западных стран заведёт ситуацию в «длительный и мучительный тупик», в связи...

«Сами европейцы до такой идеи бы не дошли, это им невыгодно. Ведь часть стран ЕС завязана на туризме, а неприезд россиян на их курорты однозначно ударит по их доходам. А вот США разрыв такого рода связей между Россией и Евросоюзом очень даже на руку», — добавил эксперт.

Абсурдом и «политическим мазохизмом» назвал лоббирование идеи запрета турвиз старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Здесь неясны мотивы, которыми руководствуются некоторые европейские страны. Выгоду они от этого точно не получат, а трудности себе создадут. В частности, может начаться деградация шенгенского механизма, который интегрирует ЕС», — сказал он в разговоре с RT.

Однако, по мнению доцента кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Татьяны Романовой, полный запрет на въезд для россиян вряд ли возможен.

«Скорее всего, всё сведётся к усложнению получения туристических виз и потере интереса к ним со стороны россиян, что может привести к негативным последствиям и в бизнесе, и в области культуры, да и в других сферах, потому что диалог между гражданами РФ и ЕС сократится», — предположила Романова в комментарии RT.

Она также не исключила, что дальнейшее ухудшение отношений между Россией и Евросоюзом приведёт и к осложнению последующего взаимодействия по украинскому вопросу.

«Рано или поздно к этому диалогу всё равно придётся прийти. И чем хуже будут отношения между странами, тем сложнее будет перейти к поиску решений и долгосрочному сотрудничеству», — резюмировала Романова.