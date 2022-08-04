Глава МИД Эстонии предложил запретить выдачу россиянам виз в ЕС в качестве санкций
- РИА Новости
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В материале сказано, что в ходе своего визита в Киев глава эстонского МИД выступил за «введение в масштабах всего Европейского союза запрета на туристические визы для граждан России».
Он также призвал к ещё большей изоляции России путём санкций.
Ранее Yle информировало, что, согласно данным проведённого опроса, больше половины жителей Финляндии поддержали бы прекращение выдачи туристических шенгенских виз гражданам России.