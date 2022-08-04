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Глава МИД Эстонии предложил запретить выдачу россиянам виз в ЕС в качестве санкций

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Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу выступил с инициативой включить в следующий пакет антироссийских санкций запрет на выдачу россиянам шенгенских виз.
Глава МИД Эстонии предложил запретить выдачу россиянам виз в ЕС в качестве санкций
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В материале сказано, что в ходе своего визита в Киев глава эстонского МИД выступил за «введение в масштабах всего Европейского союза запрета на туристические визы для граждан России».

Он также призвал к ещё большей изоляции России путём санкций.

Ранее Yle информировало, что, согласно данным проведённого опроса, больше половины жителей Финляндии поддержали бы прекращение выдачи туристических шенгенских виз гражданам России.

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