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Опрос: более половины жителей Финляндии выступают за запрет выдачи виз россиянам

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Согласно данным проведённого опроса, больше половины жителей Финляндии поддержали бы прекращение выдачи туристических шенгенских виз гражданам России.
Опрос: более половины жителей Финляндии выступают за запрет выдачи виз россиянам
  • РИА Новости

Как пишет Yle, за прекращение выдачи виз туристам из России выступают 58% респондентов, против — 24%, остальные 18% опрошенных не указали свою позицию.

Больше всего сторонников ужесточения визового режима проживают в восточных и северных регионах Финляндии.

Ранее глава консульского отдела финского МИД Юсси Таннер в рамках обсуждения в стране уместности присутствия туристов из России в Финляндии на фоне спецоперации на Украине предложил шесть гипотетически возможных вариантов ограничения туризма.

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