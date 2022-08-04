Опрос: более половины жителей Финляндии выступают за запрет выдачи виз россиянам

Согласно данным проведённого опроса, больше половины жителей Финляндии поддержали бы прекращение выдачи туристических шенгенских виз гражданам России.

Как пишет Yle, за прекращение выдачи виз туристам из России выступают 58% респондентов, против — 24%, остальные 18% опрошенных не указали свою позицию.

Больше всего сторонников ужесточения визового режима проживают в восточных и северных регионах Финляндии.

Ранее глава консульского отдела финского МИД Юсси Таннер в рамках обсуждения в стране уместности присутствия туристов из России в Финляндии на фоне спецоперации на Украине предложил шесть гипотетически возможных вариантов ограничения туризма.