В МИД Финляндии предложили шесть вариантов ограничения туризма из России

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Глава консульского отдела финского МИД Юсси Таннер в рамках обсуждения в стране уместности присутствия туристов из России в Финляндии на фоне спецоперации на Украине предложил шесть гипотетически возможных вариантов ограничения туризма. Об этом сообщило YLE.
В МИД Финляндии предложили шесть вариантов ограничения туризма из России
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В числе вариантов он предложил полностью прекратить выдавать визы российским гражданам, ограничить количество принимаемых заявок на получение визы.

Также он назвал такие варианты, как въезд в Финляндию из России только родственников финских резидентов по веской причине, аннулирование всех выданных виз у российских граждан, закрытие границы для пассажирских перевозок, общее решение Евросоюза по этой ситуации.

Ранее парламентские партии Финляндии поддержали идею приостановки выдачи туристических виз гражданам России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона готова ответить, если Финляндия решит прекратить выдавать туристические шенгенские визы россиянам.

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