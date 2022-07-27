Захарова заявила о готовности России ответить на отказ Финляндии в выдаче турвиз россиянам

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона готова ответить, если Финляндия решит прекратить выдавать туристические шенгенские визы россиянам.
Захарова заявила о готовности России ответить на отказ Финляндии в выдаче турвиз россиянам
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Ограничение поездок росграждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях. В случае осуществления соответствующих планов российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры», — отметила Захарова.

Она также подчеркнула, что вызывает серьёзную обеспокоенность лёгкость, с которой в Финляндии забыли о взятых на себя международных обязательствах способствовать взаимным поездкам и контактам граждан, а также об экономических интересах собственных предпринимателей. 

Ранее парламентские партии Финляндии поддержали идею приостановки выдачи туристических виз гражданам России.

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