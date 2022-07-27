Захарова заявила о готовности России ответить на отказ Финляндии в выдаче турвиз россиянам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона готова ответить, если Финляндия решит прекратить выдавать туристические шенгенские визы россиянам.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Ограничение поездок росграждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях. В случае осуществления соответствующих планов российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры», — отметила Захарова.

Она также подчеркнула, что вызывает серьёзную обеспокоенность лёгкость, с которой в Финляндии забыли о взятых на себя международных обязательствах способствовать взаимным поездкам и контактам граждан, а также об экономических интересах собственных предпринимателей.

Ранее парламентские партии Финляндии поддержали идею приостановки выдачи туристических виз гражданам России.