Парламентские партии Финляндии предложили остановить выдачу туристических виз россиянам
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«Представители Коалиционной партии, социал-демократов, «Истинных финнов» и центристов считают, что Финляндии следует запретить выдачу туристических виз россиянам», — приводит сообщение агентства РИА Новости.
В парламентской группе Коалиционной партии заявили, что сложившаяся ситуация «даёт возможность обойти санкции и экспортировать подсанкционную продукцию в Россию», что «ослабляет эффект санкций и размывает их цель».
25 июля министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен сообщил, что Финляндия не планирует прекращать выдачу туристических виз в России.
Глава финского МИД Пекка Хаависто отмечал, что Финляндия не фиксирует напряжённости в отношениях с Россией.