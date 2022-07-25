Парламентские партии Финляндии предложили остановить выдачу туристических виз россиянам

Парламентские партии Финляндии поддержали идею приостановки выдачи туристических виз гражданам России, сообщило финское агентство STT. Вместе с этим ранее в Хельсинки заявили, что таких планов у властей нет.

«Представители Коалиционной партии, социал-демократов, «Истинных финнов» и центристов считают, что Финляндии следует запретить выдачу туристических виз россиянам», — приводит сообщение агентства РИА Новости.

В парламентской группе Коалиционной партии заявили, что сложившаяся ситуация «даёт возможность обойти санкции и экспортировать подсанкционную продукцию в Россию», что «ослабляет эффект санкций и размывает их цель».

25 июля министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен сообщил, что Финляндия не планирует прекращать выдачу туристических виз в России.

Глава финского МИД Пекка Хаависто отмечал, что Финляндия не фиксирует напряжённости в отношениях с Россией.