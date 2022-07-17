Глава МИД Финляндии не видит роста напряжённости в отношениях с Россией
- РИА Новости
«Наша граница — 800 миль между Россией и Финляндией — функционирует нормально. Между Финляндией и Россией нет дополнительной напряжённости», — цитирует министра РИА Новости.
По его словам, реакцию России может спровоцировать размещение в Финляндии новых вооружений и появление в оборонном планировании моментов, которые Москва расценит как угрозу.
«Наше понимание таково, что сейчас они очень сконцентрированы на Украине», — считает Хаависто.
Финский лидер Саули Ниинистё ранее удивился тому, с каким спокойствием глава российского государства Владимир Путин воспринял состоявшийся между ними разговор, в котором президент Финляндии сообщил о намерении присоединиться к НАТО.
В Кремле отмечали, что Россия никогда не представляла угрозы для Швеции и Финляндии.
Вместе с этим Владимир Путин отметил, что Россия будет вынуждена ответить зеркально на возможное размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, до конца года на западе России будут созданы 12 новых воинских частей и подразделений.