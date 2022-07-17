Глава МИД Финляндии не видит роста напряжённости в отношениях с Россией

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Финляндия не фиксирует напряжённости в отношениях с Россией, сообщил CNN глава финского МИД Пекка Хаависто.
Глава МИД Финляндии не видит роста напряжённости в отношениях с Россией
  • РИА Новости

«Наша граница — 800 миль между Россией и Финляндией — функционирует нормально. Между Финляндией и Россией нет дополнительной напряжённости», — цитирует министра РИА Новости.

По его словам, реакцию России может спровоцировать размещение в Финляндии новых вооружений и появление в оборонном планировании моментов, которые Москва расценит как угрозу.

«Наше понимание таково, что сейчас они очень сконцентрированы на Украине», — считает Хаависто.

Финский лидер Саули Ниинистё ранее удивился тому, с каким спокойствием глава российского государства Владимир Путин воспринял состоявшийся между ними разговор, в котором президент Финляндии сообщил о намерении присоединиться к НАТО.

В Кремле отмечали, что Россия никогда не представляла угрозы для Швеции и Финляндии.

Вместе с этим Владимир Путин отметил, что Россия будет вынуждена ответить зеркально на возможное размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, до конца года на западе России будут созданы 12 новых воинских частей и подразделений.

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