Шойгу: до конца года на западе России будут созданы 12 новых частей и подразделений

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До конца года на западе России будут созданы 12 новых воинских частей и подразделений, заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.
Шойгу: до конца года на западе России будут созданы 12 новых частей и подразделений
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Он отметил нарастание военных угроз у российских границ на западном стратегическом направлении.

В частности, интенсивность полётов стратегической авиации США в Европе увеличилась в 15 раз, систематический характер приобрели заходы в Балтийское море американских кораблей.

«Принимаем меры адекватного противодействия. В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений», — сказал Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что непосредственной угрозы для России расширение НАТО за счёт Финляндии и Швеции не создаёт, но расширение военной инфраструктуры на эту территорию вызовет ответную реакцию Москвы.

18 мая послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО.

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