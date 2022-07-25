В Финляндии заявили об отсутствии планов прекращать выдачу туристических виз в России

Финляндия не планирует прекращать выдачу туристических виз в России, заявила исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен.

«Политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики ЕС. Этот вопрос (выдачу туристических виз в России. — RT) следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения», — отметила Туппурайнен в комментарии газете Ilta-Sanomat.

Она также добавила, что Финляндия не готовит собственных мер по данному вопросу.

Глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что Финляндия не фиксирует напряжённости в отношениях с Россией.

15 июля из России в Финляндию проехали первые автобусы с туристами после снятия всех коронавирусных ограничений на границе.