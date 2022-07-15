Из России в Финляндию проехали первые после снятия COVID-ограничений автобусы с туристами

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Из России в Финляндию проехали первые автобусы с туристами после снятия всех коронавирусных ограничений на границе. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе автобусного перевозчика Lux Express.
Из России в Финляндию проехали первые после снятия COVID-ограничений автобусы с туристами
  • Gettyimages.ru

В компании отметили, что пассажиры купили все билеты на рейсы Lux Express из Петербурга в Финляндию на 15—17 июля.

В пресс-службе автобусного перевозчика Ecolines агентство информировали о свободном пропуске автобусов через границу с российской стороны.

Как сообщалось ранее, Россия с 15 июля сняла все ограничения на пересечение сухопутной границы, которые раньше действовали в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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