Россия отменила ковидные ограничения при пересечении сухопутной границы

Россия с 15 июля сняла все ограничения на пересечение сухопутной границы, которые раньше действовали в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Соответствующий документ был подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным 4 июля.

Ограничения были введены в марте 2020 года.

Ранее сообщалось, что за сутки в России госпитализировали 1283 человека с коронавирусом.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал все страны мира вернуть масочный режим в связи с ситуацией с COVID-19.

Он сказал, что страны мира должны «применить проверенные меры, такие как масочный режим, улучшенная вентиляция и протоколы тестирования и лечения».