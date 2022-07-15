Россия отменила ковидные ограничения при пересечении сухопутной границы
- РИА Новости
Соответствующий документ был подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным 4 июля.
Ограничения были введены в марте 2020 года.
Ранее сообщалось, что за сутки в России госпитализировали 1283 человека с коронавирусом.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал все страны мира вернуть масочный режим в связи с ситуацией с COVID-19.
Он сказал, что страны мира должны «применить проверенные меры, такие как масочный режим, улучшенная вентиляция и протоколы тестирования и лечения».