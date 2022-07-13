ВОЗ призывает все страны мира вернуть масочный режим в связи с ситуацией с COVID-19
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Об этом сообщает Sky News.
Он сказал, что страны мира должны «применить проверенные меры, такие как масочный режим, улучшенная вентиляция и протоколы тестирования и лечения».
«Я обеспокоен тем, что число случаев COVID-19 продолжает расти, что создаёт дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников», — сказал он.
Ранее в ВОЗ не исключили роста заболеваемости COVID-19 в России летом.