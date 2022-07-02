В ВОЗ не исключили роста заболеваемости COVID-19 в России летом

ВОЗ допускает возможность роста заболеваемости коронавирусом в России летом, заявила российский представитель организации Мелита Вуйнович.

«На данный момент наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и увеличение числа госпитализаций. Таким образом, не следует ничего исключать, в том числе возможное совместное распространение с гриппом», — цитирует РИА Новости Вуйнович.

По её словам, также невозможно предсказать тяжесть новых случаев заболеваний.

В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции снизился до 18,6%.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор снимает введённые из-за пандемии ограничения, в том числе отменяет масочный режим.