Роспотребнадзор снимает введённые из-за пандемии ограничения, в том числе масочный режим

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Роспотребнадзор снимает введённые в стране из-за пандемии ограничения, в том числе масочный режим.
Роспотребнадзор снимает введённые из-за пандемии ограничения, в том числе масочный режим
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введённых ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», — говорится в сообщении ведомства.

По данным на 30 июня, за сутки в России госпитализированы 1195 человек с COVID-19, ранее — 1334. Всего за 24 часа было выявлено 3106 случаев инфицирования COVID-19.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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