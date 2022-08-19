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Politico: Греция и Кипр выступили против запрета на выдачу турвиз для россиян

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Греция и Кипр против запрета на выдачу туристических виз для граждан России, сообщает Politico со ссылкой на чиновников.
Politico: Греция и Кипр выступили против запрета на выдачу турвиз для россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Это было бы решением в неправильном направлении... Даже граждане Турции получают визы от властей Кипра, поэтому мы не думаем, что эта мера имеет какую-либо ценность в отношении россиян», — заявил в интервью постоянный секретарь МИД Кипра Корнелиос Корнелиу.

По его словам, европейские партнёры должны уважать «чувствительность других стран» в этом вопросе.

Вместе с этим Politico со ссылкой на греческих чиновников отмечает, что в Афинах также не рассматривают возможного изменения статуса российских виз.

Ранее представитель ЕК подтвердила информацию о том, что на неформальной встрече глав МИД Евросоюза в Праге обсудят визовые ограничения для всех граждан России.

По данным источника ТАСС, на встрече рассмотрят возможность изменения визового кодекса, который не допускает полного прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку.

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