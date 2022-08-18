ТАСС: в ЕС обсудят 31 августа возможность сокращения выдачи шенгенских виз россиянам

На неформальной встрече в Праге 31 августа главы МИД стран ЕС обсудят возможность изменения шенгенского визового кодекса для сокращения выдачи виз россиянам, заявил дипломатический источник ТАСС в Брюсселе.

«Вопрос о возможностях организованного совместного значительного сокращения всеми странами ЕС числа выдаваемых гражданам России шенгенских виз будет внесена рядом государств, в частности Эстонией и Финляндией», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что на встрече будут обсуждаться изменения визового кодекса, который не допускает полного прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку.

«На первом этапе будет рассматриваться создание добровольной системы кратного сокращения выдачи туристических виз российским гражданам, к которой смогут сразу присоединиться те государства Евросоюза, которые уже готовы к этому шагу», — добавил он.

Представитель пресс-службы Еврокомиссии по внутренним делам ранее заявил, что страны Евросоюза имеют право самостоятельно ограничивать выдачу виз.

Так, например, в Эстонии с 18 августа ввели ограничения на выдачу виз россиянам и перестали пропускать на территорию республики граждан России с выданными шенгенскими визами.

В пресс-службе эстонского правительства заявили, что россияне не смогут въехать в страну по выданным визам в случае, если целью поездки является туризм, предпринимательство, спорт или культура.