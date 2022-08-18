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Еврокомиссия: страны ЕС могут сами ограничивать выдачу виз

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Страны Евросоюза имеют право самостоятельно ограничивать выдачу виз, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии по внутренним делам.
Еврокомиссия: страны ЕС могут сами ограничивать выдачу виз
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Sharrocks

По его словам, государства ЕС ответственны за рассмотрение заявлений на получение визы на индивидуальной основе и за выдачу виз.

«Точно так же только государства-члены могут ограничивать выдачу виз. Однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы — например, в гуманитарных случаях, для членов семьи, для журналистов или диссидентов», — отметил представитель ЕК.

Власти Эстонии с 18 августа ввели ограничения на выдачу виз россиянам и перестали пропускать на территорию республики граждан России с выданными шенгенскими визами.

В пресс-службе эстонского правительства заявили, что россияне не смогут въехать в страну по выданным визам в случае, если целью поездки являются туризм, предпринимательство, спорт или культура.

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