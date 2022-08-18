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Власти Эстонии с 18 августа прекратили пропуск россиян с шенгенскими визами

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Власти Эстонии с 18 августа ввели ограничения на выдачу виз россиянам и перестали пропускать на территорию республики граждан России с выданными шенгенскими визами.

В пресс-службе эстонского правительства заявили, что россияне не смогут въехать в страну по выданными визам в случае, если целью поездки являются туризм, предпринимательство, спорт или культура.

Заявления на визы могут подавать только отдельные группы россиян, среди которых дипломаты, граждане с долгосрочным видом на жительство, а также те, у кого есть близкий родственник с гражданством Эстонии, передаёт РИА Новости.

11 августа в МИД Эстонии заявили, что страна через неделю закроет границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой.

Позднее в Федеральной таможенной службе России сообщили, что российско-эстонская граница в районе Ивангород — Нарва закрыта на неопределённый срок.

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