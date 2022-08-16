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ФТС: российско-эстонская граница в районе Ивангород — Нарва закрыта

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Российско-эстонская граница в районе Ивангород — Нарва закрыта на неопределённый срок.
ФТС: российско-эстонская граница в районе Ивангород — Нарва закрыта
  • РИА Новости

«По информации эстонской стороны, въезд и выезд грузовых и легковых транспортных средств, а также физических лиц связаны с обновлением программных средств сопредельной стороны», — говорится в сообщении ФТС в Telegram.

Перевозчикам и гражданам рекомендовано учитывать сложившуюся ситуацию при выборе места пересечения границы.

Как пишет портал Delfi, Эстония закрыла границу, предположительно, в связи с демонтажем танка-памятника Т-34 и других советских мемориалов в Нарве.

Ранее сообщалось, что в Эстонии начались работы по переносу танка-памятника Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей.

Отмечается, что в целях обеспечения безопасности полиция ввела комендантский час вблизи памятников, что означает закрытие дороги для транспорта и пешеходов.

Эту информацию подтвердили в Департаменте полиции и пограничной охраны.

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