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В Эстонии начались работы по переносу танка-памятника Т-34 из Нарвы

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В Эстонии начались работы по переносу танка-памятника Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей.

Об этом сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.

Отмечается, что в целях обеспечения безопасности полиция ввела комендантский час вблизи памятников, что означает закрытие дороги для транспорта и пешеходов. Эту информацию подтвердили в Департаменте полиции и пограничной охраны.

На месте работают два крана сил обороны, также подъехал военный тягач, на который погрузят танк после демонтажа.

8 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что власти Нарвы согласились перенести установленный на въезде в город советский танк-памятник Т-34.

Ранее она призвала как можно скорее убрать все советские памятники в стране.

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