Премьер Эстонии Каллас: власти Нарвы согласились перенести танк-памятник Т-34
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«Большое достижение, что у нас нет с нарвскими властями разногласий, что танк нужно перенести. Я заверяю, что памятники с советской символикой будут перенесены с уважительным отношением», — цитирует РИА Новости Каллас.
Мэр Нарвы Катри Райк подтвердила, что правящая в городе коалиция приняла решение о переносе танка в музей.
Президент Эстонии Алар Карис заявил, что памятник советскому танку Т-34 в приграничной с Россией Нарве больше «не вписывается в публичное пространство», и предложил его перенести.