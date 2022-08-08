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Премьер Эстонии Каллас: власти Нарвы согласились перенести танк-памятник Т-34

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что власти Нарвы согласились перенести установленный на въезде в город советский танк-памятник Т-34.
Премьер Эстонии Каллас: власти Нарвы согласились перенести танк-памятник Т-34
  • AP
  • © Sergei Grits

«Большое достижение, что у нас нет с нарвскими властями разногласий, что танк нужно перенести. Я заверяю, что памятники с советской символикой будут перенесены с уважительным отношением», — цитирует РИА Новости Каллас.

Мэр Нарвы Катри Райк подтвердила, что правящая в городе коалиция приняла решение о переносе танка в музей.

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что памятник советскому танку Т-34 в приграничной с Россией Нарве больше «не вписывается в публичное пространство», и предложил его перенести.

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