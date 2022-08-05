Президент Эстонии Карис предложил убрать памятник советскому танку Т-34
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«Сами памятники безмолвны, но их значение теперь громко говорит с нами... И танк Т-34 на берегу Нарвы уже не символизирует лишь события 1944 года... Такой символ не вписывается в наше публичное пространство», — цитирует Кариса ERR.
Президент предложил перенести постамент в музей, где, по его мнению, танк «снова стал бы частью прошлого и не позволил перессориться в настоящем».
«То же самое должно произойти с другими памятниками и могилами в городах Эстонии, которые переносятся из парков на территории музеев или на кладбища», — сказал он.
Ранее эстонский премьер-министр призвала как можно скорее убрать все советские памятники в стране.
В мае памятник советским воинам «неожиданно исчез» с кладбища Михкли в Эстонии.