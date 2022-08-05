военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Президент Эстонии Карис предложил убрать памятник советскому танку Т-34

Короткая ссылка
Президент Эстонии Алар Карис заявил, что памятник советскому танку Т-34 в приграничной с Россией Нарве больше «не вписывается в публичное пространство», и предложил его перенести.
Президент Эстонии Карис предложил убрать памятник советскому танку Т-34
  • AP

«Сами памятники безмолвны, но их значение теперь громко говорит с нами... И танк Т-34 на берегу Нарвы уже не символизирует лишь события 1944 года... Такой символ не вписывается в наше публичное пространство», — цитирует Кариса ERR.

Президент предложил перенести постамент в музей, где, по его мнению, танк «снова стал бы частью прошлого и не позволил перессориться в настоящем».

«То же самое должно произойти с другими памятниками и могилами в городах Эстонии, которые переносятся из парков на территории музеев или на кладбища», — сказал он.

Ранее эстонский премьер-министр призвала как можно скорее убрать все советские памятники в стране.

В мае памятник советским воинам «неожиданно исчез» с кладбища Михкли в Эстонии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить