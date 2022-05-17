Lääne Elu: советский памятник исчез с кладбища в Эстонии

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Советский памятник «неожиданно исчез» с кладбища Михкли в Эстонии.
Lääne Elu: советский памятник исчез с кладбища в Эстонии
  • globallookpress.com
  • © CHROMORANGE / Bilderbox

Об этом информирует местное издание Lääne Elu.

«С кладбища Михкли неожиданно исчез памятник советским воинам, также пропала и каменная плитка перед ним. Остался только фундамент памятника», — говорится в сообщении.

Как утверждает сторож кладбища, в воскресенье, 15 мая, монумент ещё находился на месте.

Об исчезновении памятника, как сообщается, местные власти узнали во вторник днём.

Ранее сообщалось, что в швейцарском Андерматте осквернили памятник в память о переходе Суворова через Альпы.

До этого стало известно, что министр внутренних дел Латвии Мария Голубева уходит в отставку из-за событий вокруг памятника в Риге 9 мая.

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