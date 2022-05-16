В швейцарском Андерматте осквернили монумент в память о переходе Суворова через Альпы

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В швейцарском городе Андерматт осквернили памятник сподвижникам русского полководца Александра Суворова, погибшим в 1799 году во время перехода через Альпы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию швейцарского кантона Ури. Уточняется, что неизвестные испачкали памятник синей и жёлтой красками.

«В субботу, 14 мая, вечером патруль кантональной полиции обнаружил, что памятник Суворову покрыт пятнами краски. Предположительно, краской наполняли стаканы или мешочки и бросали в памятник», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пока «информации о виновных нет» и «материальный ущерб не поддаётся оценке».

Ранее стало известно, что в Шяуляйском районе Литвы неизвестные осквернили памятник погибшим советским воинам, нарисовав на нём свастику.

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