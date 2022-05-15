В Литве вандалы свастикой осквернили памятник советским воинам

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В Шяуляйском районе Литвы неизвестные осквернили памятник погибшим советским воинам, нарисовав свастику.
В Литве вандалы свастикой осквернили памятник советским воинам
  • Gettyimages.ru
  • © Andrius Aleksandravicius / EyeEm

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ежедневную сводку происшествий Департамента полиции Литвы.

«В деревне Бубяй в Шяуляйском районе на военном кладбище замечен нарисованный краской на памятнике погибшим советским воинам знак свастики. Собран материал для выяснения обстоятельств», — говорится в заявлении.

Ранее вандалы осквернили мемориальное кладбище советских солдат в Варшаве.

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