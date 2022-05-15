В Литве вандалы свастикой осквернили памятник советским воинам
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ежедневную сводку происшествий Департамента полиции Литвы.
«В деревне Бубяй в Шяуляйском районе на военном кладбище замечен нарисованный краской на памятнике погибшим советским воинам знак свастики. Собран материал для выяснения обстоятельств», — говорится в заявлении.
Ранее вандалы осквернили мемориальное кладбище советских солдат в Варшаве.