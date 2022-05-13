Посольство России сообщило об осквернении памятника красноармейцам в Словакии

Посольство России в Словакии сообщило, что вандалы осквернили памятник красноармейцам в городе Пиештяны.

Об этом дипмиссия сообщила в своих социальных сетях.

«Глубоко возмущены кощунственным актом вандализма в отношении памятника освободителям в городе Пиештяны», — цитирует заявление посольства ТАСС.

Уточняется, что, в частности, на памятник был нанесён «символ — видоизменённый вольфсангель, волчий крюк».

«(Символ. — RT) является эмблемой украинского неонацистского полка «Азов», уличённого в многочисленных преступлениях против мирного населения Донбасса», — подчеркнули дипломаты.

Посольство потребовало от властей привести памятник красноармейцам в первозданный вид и наказать виновных.

Ранее вандалы осквернили мемориальное кладбище советских солдат в Варшаве.