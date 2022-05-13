Посольство России сообщило об осквернении памятника красноармейцам в Словакии
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Об этом дипмиссия сообщила в своих социальных сетях.
«Глубоко возмущены кощунственным актом вандализма в отношении памятника освободителям в городе Пиештяны», — цитирует заявление посольства ТАСС.
Уточняется, что, в частности, на памятник был нанесён «символ — видоизменённый вольфсангель, волчий крюк».
«(Символ. — RT) является эмблемой украинского неонацистского полка «Азов», уличённого в многочисленных преступлениях против мирного населения Донбасса», — подчеркнули дипломаты.
Посольство потребовало от властей привести памятник красноармейцам в первозданный вид и наказать виновных.
Ранее вандалы осквернили мемориальное кладбище советских солдат в Варшаве.