Министр внутренних дел Латвии уходит в отставку из-за событий вокруг памятника в Риге

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева уходит в отставку из-за событий вокруг памятника в Риге.

Об этом сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на заявление Голубевой на пресс-конференции.

12 мая начальник латвийской полиции Армандс Рукс назвал «слишком мягкой и нерешительной» деятельность полицейских у памятника освободителям Риги и объявил ряд увольнений.

Голубева заявила, что уйдёт с поста, только если этого потребует премьер Кришьянис Кариньш.

В понедельник, 16 мая, глава МВД Латвии сказала, что Кариньш выразил ей недоверие, «не ознакомившись с аналитическим докладом МВД о службе внутренних дел».

По её мнению, премьер страны подчинился блоку правого Национального объединения.

Как сообщалось, муниципальные службы Риги во вторник, 10 мая, убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника освободителям Риги. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент в Риге с цветами возле памятника освободителям 9 мая.

До этого стало известно, что Рижская дума во время заседания проголосовала за снос памятника освободителям Риги.