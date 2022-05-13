Рижская дума проголосовала за снос памятника освободителям Риги

Рижская дума во время заседания проголосовала за снос памятника освободителям Риги.

Об этом сообщает РИА Новости.

За снос проголосовали 38 депутатов, против — семь, воздержавшихся не было.

«Поручить агентству Рижского самоуправления «Агентство памятников Риги» осуществить все необходимые работы по обеспечению демонтажа объекта», — говорится в тексте документа.

Ранее общественный и политический деятель Латвии журналист Владимир Линдерман объяснил в беседе с RT, почему парламент Латвии принял разрешающие снести памятник освободителям Риги поправки.