Общественный деятель Линдерман объяснил решение сейма Латвии о памятнике освободителям Риги

Общественный и политический деятель Латвии журналист Владимир Линдерман объяснил в беседе с RT, почему парламент Латвии принял разрешающие снести памятник освободителям Риги поправки.

«Сегодня сейм Латвии принял решение. В чём его суть. До сего дня наш памятник освободителям Риги защищало соглашение, заключённое между правительствами России и Латвии аж в 1994 году. В этом соглашении есть статья о сохранении и поддержании в порядке памятников. Сейчас на фоне того, что Россия — это, дескать, агрессивное государство в связи с украинскими событиями, сейм приостановил действие этой статьи», — сказал он.

По его словам, таким образом, памятник, с точки зрения латвийского законодательства, лишился защиты, и теперь вопрос его сноса, о котором местные националисты мечтают десятки лет, перешёл в техническую плоскость.

«Теперь будет поиск исполнителей, которые организуют этот снос. Таково намерение власти. Но наша задача, русского сообщества Латвии и вообще всех тех, для кого дорог этот памятник, дорога память о войне и борьба с нацизмом, это не пустой звук, наша задача — сделать по максимуму, чтобы защитить этот памятник. Хотя это будет очень и очень тяжело в условиях нынешней беспрецедентной истерии», — сказал Линдерман.

Он объяснил, что каждый год к памятнику в День Победы приходят от 100 до 150 тыс. человек, при том, что в самой Риге всего живут менее 700 тыс. человек.

«Каждый год это происходит, лежат цветы три-пять дней. И тогда их убирают. Сейчас Латвия провела оскорбительную акцию и убрала все цветы бульдозером, что вызвало огромную ярость и возмущение у всех, кто возлагал цветы. Все пришли заново на следующий день, и цветов было уже гораздо больше, чем накануне. Это говорит о наших эмоциях и отношении, и о том, что мы готовы защищать памятник», — заявил общественный деятель.

Он выразил надежду, что люди сейчас проявят такую же волю и храбрость и готовность защищать памятник от сноса.

«Намечается митинг, но нужно при этом иметь план защиты. Надеемся, что власти России не пройдут мимо этого события, иначе это скажется крайне отрицательным образом на репутации российских властей», — сказал Линдерман.

Ранее сообщалось, что латвийский сейм одобрил поправки, позволяющие снести памятник освободителям Риги.