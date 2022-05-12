Парламент Латвии принял разрешающие снести памятник освободителям Риги поправки
- AFP
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В сообщении говорится, что латвийские депутаты в срочном порядке одобрили проект, которым предполагается прекращение действия статьи договора о сохранности мемориальных сооружений.
Ранее в литовском городе Скуодасе вандалы облили краской памятник на кладбище советских воинов.
До этого посол России в Латвии Михаил Ванин заявил, что власти Риги испугались масштабов поддержки и благодарности горожан воинам-освободителям.
Также сообщалось, что Следственный комитет России возбудил дело по факту осквернения памятника советским солдатам в литовском населённом пункте Неринга.