Парламент Латвии принял разрешающие снести памятник освободителям Риги поправки

Латвийский сейм (парламент) одобрил поправки, позволяющие снести памятник освободителям Риги. Об этом говорится в сообщении портала Baltnews в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что латвийские депутаты в срочном порядке одобрили проект, которым предполагается прекращение действия статьи договора о сохранности мемориальных сооружений.

Ранее в литовском городе Скуодасе вандалы облили краской памятник на кладбище советских воинов.

До этого посол России в Латвии Михаил Ванин заявил, что власти Риги испугались масштабов поддержки и благодарности горожан воинам-освободителям.

Также сообщалось, что Следственный комитет России возбудил дело по факту осквернения памятника советским солдатам в литовском населённом пункте Неринга.