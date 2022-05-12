Парламент Латвии принял разрешающие снести памятник освободителям Риги поправки

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Латвийский сейм (парламент) одобрил поправки, позволяющие снести памятник освободителям Риги. Об этом говорится в сообщении портала Baltnews в Telegram-канале.
Парламент Латвии принял разрешающие снести памятник освободителям Риги поправки
  • AFP
  • © ILMARS ZNOTINS /

В сообщении говорится, что латвийские депутаты в срочном порядке одобрили проект, которым предполагается прекращение действия статьи договора о сохранности мемориальных сооружений.

Ранее в литовском городе Скуодасе вандалы облили краской памятник на кладбище советских воинов.

До этого посол России в Латвии Михаил Ванин заявил, что власти Риги испугались масштабов поддержки и благодарности горожан воинам-освободителям.

Также сообщалось, что Следственный комитет России возбудил дело по факту осквернения памятника советским солдатам в литовском населённом пункте Неринга.

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