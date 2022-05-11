Памятник на кладбище советских воинов в Литве облили краской

В литовском городе Скуодасе вандалы облили краской памятник на кладбище советских воинов.

Об этом информирует Sputnik Литва со ссылкой на заявление Департамента полиции Литвы.

«В Скуодасе вандалы атаковали памятник на кладбище советских воинов. Об этом сообщает Департамент полиции Литвы. Инцидент произошёл во вторник, 10 мая, около 11:03 на улице Вильняус было замечено, что памятник обрызгали краской. По данным правоохранителей, обстоятельства произошедшего выясняются», — передаётся в сообщении.

Ранее сообщалось об осквернении мемориального кладбища советских солдат в Варшаве.