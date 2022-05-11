Посол России в Латвии: власти Риги испугались масштабов благодарности воинам-освободителям

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Посол России в Латвии Михаил Ванин в эфире «Соловьёв LIVE» завил, что власти Риги испугались масштабов поддержки и благодарности горожан воинам-освободителям.
Посол России в Латвии: власти Риги испугались масштабов благодарности воинам-освободителям
  • AFP
  • © Ilmars ZNOTINS

Его слова приводит РИА Новости.

«Они просто испугались, они испугались масштабов поддержки, масштабов благодарности рижан воинам-освободителям. Та картинка, которую мы видим — океан цветов, океан зажжённых свеч, — она просто опасна для властей. Они её боятся», — прокомментировал Ванин новость о том, что полиция закрыла доступ к памятнику воинам-освободителям Риги, расположенному в городском парке.

Посол также подчеркнул, что власти Латвии делают всё для того, чтобы утаить эту картину, но «правду трудно скрыть».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент в Риге с цветами возле памятника Освободителям.

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