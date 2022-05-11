Захарова прокомментировала инцидент в Риге с цветами возле памятника Освободителям
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В эфире радио Sputnik она отметила, что жители Риги не прогибаются перед запугиванием местных властей, они несли, несут и будут нести цветы к памятнику Освободителям.
Ранее портал Delfi со ссылкой на депутата Рижской думы Константина Чекушина сообщил, что муниципальные службы Риги во вторник, 10 мая, убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям Риги.
9 мая вандалы также осквернили мемориальное кладбище советских солдат в Варшаве.
На скульптуру красноармейцев, составляющую часть мемориального комплекса, неизвестные вандалы белой краской нанесли надписи Go home, а также надписи нецензурного содержания.