Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент в Риге с цветами возле памятника Освободителям.

В эфире радио Sputnik она отметила, что жители Риги не прогибаются перед запугиванием местных властей, они несли, несут и будут нести цветы к памятнику Освободителям.

Ранее портал Delfi со ссылкой на депутата Рижской думы Константина Чекушина сообщил, что муниципальные службы Риги во вторник, 10 мая, убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям Риги.

9 мая вандалы также осквернили мемориальное кладбище советских солдат в Варшаве.

На скульптуру красноармейцев, составляющую часть мемориального комплекса, неизвестные вандалы белой краской нанесли надписи Go home, а также надписи нецензурного содержания.