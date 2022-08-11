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Эстония закрывает границы для граждан России с выданными республикой шенгенскими визами

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В МИД Эстонии заявили, что страна закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой.
Эстония закрывает границы для граждан России с выданными республикой шенгенскими визами
  • Gettyimages.ru

«Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонией. На обладателей виз [из России] будут наложены ограничения, им будет запрещён въезд в Эстонию», — приводит слова главы внешнеполитического ведомства ERR.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала требование президента Украины Владимира Зеленского запретить выдавать гражданам России туристические визы в Европу.

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