Премьер Эстонии выступила за запрет выдавать гражданам России туристические визы в Европу

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала требование президента Украины Владимира Зеленского запретить выдавать гражданам России туристические визы в Европу.

Об этом Каллас написала в Twitter.

«Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — говорится в сообщении.

Она также напомнила, что авиасообщение из России в Европу закрыто, и призвала полностью прекратить туризм из России, в том числе через Финляндию, Эстонию и Латвию.

Ранее Yle писал, что, согласно данным проведённого опроса, больше половины жителей Финляндии поддержали бы прекращение выдачи туристических шенгенских виз гражданам России.

Глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер также заявил, что Хельсинки намерен ограничить транзитный туризм из России в Европу по выданным финскими представительствами шенгенским визам.