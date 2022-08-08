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Yle: Финляндия намерена ограничить транзитный туризм россиян в другие страны ЕС

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Глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер заявил, что Хельсинки намерен ограничить транзитный туризм из России в Европу по выданным финскими представительствами шенгенским визам.
Yle: Финляндия намерена ограничить транзитный туризм россиян в другие страны ЕС
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Об этом пишет Yle.

По словам Таннера, с тех пор как были сняты ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, количество пересечений российско-финской границы увеличилось на 10—30% по сравнению с весной и началом лета.

При этом отмечается, что некоторые россияне используют Финляндию только в качестве транзитной страны, например для поездок на средиземноморские курорты.

«Люди уже обращают на это внимание», — отметил Таннер.

Он добавил, что, если виза, выданная Финляндией, явно используется только для транзита в другую страну, в новой визе может быть отказано.

«Вопрос виз для россиян должны обсудить на уровне ЕС в конце августа на неформальной встрече министров иностранных дел. По итогам той же встречи Финляндия хотела бы видеть общую линию ЕС по вопросу виз», — отметил Таннер.

Ранее сообщалось, что, по данным проведённого опроса, больше половины жителей Финляндии поддержали бы прекращение выдачи туристических шенгенских виз гражданам России.

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