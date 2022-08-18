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В ЕК заявили о стремлении скоординировать действия Евросоюза по визовым ограничениям

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Еврокомиссия намерена согласовать действия стран — членов Евросоюза в сфере визовых ограничений, заявила представитель ЕК Анита Хиппер.
В ЕК заявили о стремлении скоординировать действия Евросоюза по визовым ограничениям
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

«Страны ЕС (которые уже ввели ограничения. — RT) не прекращали визовую деятельность полностью, визы продолжают выдаваться по гуманитарным соображениям», — цитирует её ТАСС.

Представитель ЕК также подтвердила информацию о том, что на неформальной встрече глав МИД Евросоюза в Праге обсудят визовые ограничения для всех граждан России.

По данным источника ТАСС, на встрече рассмотрят возможность изменения визового кодекса, который не допускает полного прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку.

Представитель пресс-службы Еврокомиссии по внутренним делам ранее заявил, что страны Евросоюза имеют право самостоятельно ограничивать выдачу виз.

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