«Начали более пристально присматриваться к тратам»: как на Западе меняется риторика вокруг помощи Украине

Регулярная финансовая и военная помощь Украине со стороны западных стран заведёт ситуацию в «длительный и мучительный тупик», в связи с чем западным государствам нужна новая стратегия. Об этом говорится в материале The National Interest. К тому же в издании предупредили, что на фоне собственных проблем западное сообщество вскоре может засомневаться в необходимости таких инвестиций. Ранее в Европе не раз поднимали тему усталости от украинского вопроса. Эксперты считают, что затягивающийся конфликт всё меньше отвечает интересам европейских партнёров Киева, так как начинает угрожать их собственному благосостоянию.

Всеобъемлющая помощь Украине может истощить ресурсы западных стран, говорится в материале американского политического журнала The National Interest.

«Если продолжится движение по существующей траектории, то миллиарды долларов, выделяемые союзниками по НАТО Украине на оружие, боеприпасы и инфраструктуру, и ещё большее количество бронетехники, ракет, снарядов и военнослужащих, доступных России, скорее всего, приведут к затяжной, мучительной тупиковой ситуации, конфликту на истощение», — пишет обозреватель издания Джеральд Хайман.

По его словам, дальнейшая эскалация конфликта скажется не только на украинцах, но и на их союзниках.

«Всё больше граждан и политических представителей начнут ставить под вопрос эти инвестиции», — отметил он.

Причиной тому служит обострение внутренних проблем, пояснил журналист. Партнёры Украины движутся к рецессии, сталкиваясь с высокими темпами инфляции, социальными требованиями собственных граждан и кризисами в других частях мира. На подобном фоне настойчивые требования Киева снабжать его оружием и финансами теряют всякий героический ореол, подчеркнул Хайман.

«В таком контексте перед Зеленским, а с ним и перед Украиной стоит серьёзный риск того, что в течение нескольких последующих месяцев — не то что нескольких лет — его героическая позиция ослабнет в глазах союзников. Его упорство, вполне вероятно, будет всё чаще восприниматься как неуёмность, как моральное самодовольство, как упрёки, требования, занудство и даже как алчность и ненасытность», — констатировал Хайман.

В этой связи обозреватель считает, что Западу необходимо выработать новую стратегию, чтобы избежать затяжного и изматывающего противостояния со всеми вытекающими из него издержками.

Владимир Зеленский

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Между тем на Украине в очередной раз пожаловались на нехватку денежных средств в бюджете страны. В частности, глава Минфина Украины Сергей Марченко рассказал 12 августа газете The Wall Street Journal (WSJ), что Киеву всё сложнее находить средства на выплаты военным.

«Денно и нощно это предмет постоянной головной боли», — заявил он.

В этой ситуации центробанку Украины приходится постоянно печатать деньги, что приводит к инфляции и ослаблению курса гривны.

В свою очередь, в офисе Зеленского заявили о разочаровании тем, что обещанная Евросоюзом финансовая помощь откладывается из-за внутренних разногласий в содружестве.

«Единственное, что ощущают в ЕС, — так это высокие цены», — заявил WSJ замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма.

Признаки усталости

По мере затягивания конфликта на Украине всё больше западных политиков высказывают опасение в связи с возможной усталостью общества от него. Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью Politico в начале июля заметила, что на фоне инфляции и энергетического кризиса «повсюду наступает усталость».

«Имеют место высокая инфляция и энергетический кризис. Коронавирус никуда не исчезнет. Так что ситуация становится всё более сложной», — сказала Каллас.

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На провал западной стратегии в украинском конфликте указал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Западу не удалось ослабить Россию, помочь Украине выиграть в боевом противостоянии, а также получить поддержку всего мира.

«Мы сидим в машине, у которой пробиты все четыре колеса. Необходима новая стратегия, которая должна быть сосредоточена на проведении переговоров о мире и подготовке приемлемого мирного соглашения, а не на победе на поле боя», — цитирует его выступление на пресс-конференции в Румынии 23 июля Reuters.

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Признал негативное влияние украинского кризиса на положение дел в Европе и президент Финляндии Саули Ниинистё. В интервью изданию Maaseudun Tulevaisuus 7 августа он отметил, что единство европейских стран может быть поставлено под угрозу из-за энергетического кризиса, к которому может привести расширение конфликта на Украине.

«Мы в Финляндии давно привыкли жить с мыслью, что в следующем году всё будет лучше. Такой поворотный момент, при котором как прежде уже не будет, а вызовы только растут, весьма сложен. Это может повлиять и на единство Европы», — приводит слова политика РИА Новости.

Помимо этого, в Европе и США начали отмечать бреши в своих арсеналах после масштабных поставок оружия Киеву. Так, глава штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакин на слушаниях в палате лордов 22 июня заявил, что на восполнение запасов может уйти не один год.

В Германии также не горят желанием продолжать выделять оружие Украине из своих арсеналов. Как отметила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт 19 июля, Берлин больше не может в большом количестве посылать вооружения из запасов бундесвера.

Помимо этого, на Западе растёт недовольство самим президентом Украины. Его критикуют за неэффективность, коррупцию, навязчивость и неоднозначные решения. В частности, большой резонанс вызвала недавняя фотосессия Зеленского и его супруги для глянцевого журнала Vogue. Фоном для неё стали кабинет президента и аэропорт Антонов в Гостомеле, где Елена Зеленская позировала с солдатами ВСУ. Фотосессия вызвала негодование не только обычных пользователей в соцсетях, но и ряда американских конгрессменов.

«В то время как мы отправляем Украине помощь на сумму $60 млрд, Зеленский фотографируется для журнала Vogue. Эти люди считают, что мы просто кучка лохов», — заявила 27 июля в Twitter член палаты представителей конгресса США Лорен Боберт.

С критикой в Twitter в тот же день выступила и конгрессвумен Майра Флорес: «Байден: «Давайте продолжим отправлять Украине иностранную помощь на сумму в миллиарды долларов, она им нужна!» Реальность: семья Зеленского удостоила нас чести лицезреть их фотосессию на обложке журнала Vogue».

Противостояние на истощение

По словам директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, изначально избранная Западом тактика по полному обеспечению Украины всем необходимым не была рассчитана на долгосрочную перспективу. Ставка делалась на то, что Россия быстро сдаст позиции под гнётом санкций и победа в конфликте будет за США с Европой, отметил он в беседе с RT. В связи с этим и были инициированы щедрые финансовые транши, а также обильные поставки оружия, добавил эксперт.

«Однако сегодня на быстрое разрешение конфликта рассчитывать уже не приходится, поэтому и на Западе начали более пристально присматриваться к своим тратам. Там произошло разделение на США, которые, несмотря на все выделения ассигнований Киеву, больших потерь от ситуации не понесли, и Европу, ресурсы которой действительно начали истощаться, особенно на фоне грядущего энергетического кризиса», — пояснил Мартынов.

По его мнению, всё более очевидным становится то, что украинский кризис отвечает интересам исключительно Соединённых Штатов. С его помощью они убивают двух зайцев — изматывают Россию и «обезжиривают» Европу, считает эксперт.

«Сегодняшний украинский режим как чёрная дыра: сколько ни выброси — всё исчезнет. Будь то деньги, оружие, материальные средства. И в Европе это начинают понимать. К тому же клика Зеленского всё больше походит на группу вымогателей, которые уже не только словесно пугают соседей последствиями своего поражения, но и предпринимают активные действия — обстреливают Запорожскую АЭС», — сказал аналитик.

Украинские военные

Legion-Media

© Justin Yau/Sipa USA

С его мнением согласен и старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис. В разговоре с RT он подчеркнул, что европейцы сегодня сталкиваются с последствиями оголтелой политики своих правительств, которые решили во что бы то ни стало следовать курсу США.

«И сейчас последствия этого курса жители Европы ощутили на себе в полной мере: высокие цены на энергию, бешеная инфляция, безработица. А главное — никакого результата от их столь горячо оказываемой помощи Украине. Это всё заставляет задуматься. Ведь одно дело — оказывать поддержку добровольно и когда есть средства, а другое — содержать целую страну без перспективы снять её с иждивения», — пояснил он.

Однако риторика западных политиков в ближайшее время вряд ли радикально изменится, считает Алексей Мартынов. Всё дело в оторванности европейских властей от собственных граждан, отметил политолог.

«Заявления делают политики, которые были продвинуты на свои должности Соединёнными Штатами. Они обслуживают интересы Вашингтона. Политикам с другими взглядами слова не дают, а если и дают, то быстро осаживают. Однако непростое экономическое положение, в котором оказались их страны из-за собственных санкций, подвигает их и дальше делать громкие заявления в поддержку Украины, чтобы переключить внимание населения с внутренних проблем на внешние», — сказал он.

Однако эта тактика даёт сбои, потому что народ уже не верит во всё, что ему говорят, добавил аналитик.

«Однако ЕС ввиду сильнейшего американского влияния и частичной потери суверенитета сегодня стал заложником ситуации, выйти из которой без потерь ему уже не удастся. А эти потери напрямую конвертируются в политический кризис, который может привести в том числе и к сильному видоизменению Евросоюза», — резюмировал Мартынов.