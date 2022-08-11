«Единое мнение не сформировано»: могут ли власти ЕС запретить въезд в Шенгенскую зону всем гражданам России

Государства Европейского союза обсуждают ограничения, которые могут войти в новый пакет антироссийских санкций, в том числе прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. По его словам, относительно таких рестрикций пока нет единой позиции. Ранее с предложением запретить гражданам РФ посещать страны Запада выступил украинский президент Владимир Зеленский. Эксперты не исключают, что власти ЕС примут подобное решение под давлением русофобской риторики прибалтийских и восточноевропейских политиков.

Страны ЕС обсуждают ограничения, которые войдут в новый пакет антироссийских санкций, — в том числе на рассмотрение внесено предложение о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Он (проект предложения. — RT) внесён некоторыми странами в ЕС и тем самым находится на повестке. Правительство ФРГ теперь должно будет провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС. До завершения дискуссий я не могу сообщить о промежуточных результатах», — приводит его слова ТАСС.

Хебештрайт добавил, что правительство ФРГ приняло это предложение к сведению на уровне ЕС, и отказался от дальнейших комментариев. Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе в свою очередь указала, что это предложение может быть обсуждено на встрече министров иностранных дел стран ЕС в конце августа в Праге. Она добавила, что предложение включает запрет не только на туристические визы, но и на визы для представителей гражданского общества, учащихся и граждан, имеющих родственников в странах ЕС.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT назвал подобные обсуждения попыткой давления на Россию.

«Страны Запада пытаются демонстрировать давление на Россию: экономическое, политическое, информационное. Конечно, происходят попытки воздействия на российское общество через различные механизмы», — подчеркнул депутат.

Теперь на роль инструмента давления в ЕС примеряют визовые ограничения, добавил политик.

«Но я уверен, что это никак не повлияет на настроение в обществе, не повлияет на Россию в общем. Те санкции, которые вводят западные страны, в первую очередь бьют по экономике как ЕС, так и других стран», — заключил Туров.

Русофобские предложения

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете The Washington Post, что страны Запада должны запретить россиянам въезд на свою территорию. При этом, по мнению Зеленского, Западу не нужно делать исключений для тех россиян, которые не согласны с политикой официальной Москвы.

«О каких бы россиянах ни шла речь... сделайте так, чтобы они вернулись в Россию», — заявил Зеленский.

Владимир Зеленский

Gettyimages.ru

Это предложение поддержала премьер Эстонии Кая Каллас, которая заявила, что «посещение Европы — это привилегия, а не право человека», а с туризмом из России пора покончить.

В то же время в МИД Финляндии заявили, что Хельсинки примет меры, если россияне будут посещать Европу по шенгенским визам, выданным в стране, то есть использовать их для транзита. Премьер-министр Финляндии Санна Марин также поддержала ограничения в отношении российских туристов.

Обсуждаемое в ЕС предложение запретить выдачу россиянам шенгенских виз поддержал и министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Власти Латвии и Болгарии уже заявили ранее, что прекращают выдачу туристических виз россиянам.

Также по теме «Оторвался от действительности»: как Зеленский добивается от Запада запрета на въезд для всех россиян Западные государства должны закрыть въезд для россиян и отправить в Россию тех, кто уехал. Такое мнение высказал Владимир Зеленский....

При этом в Еврокомиссии пояснили, что визовый кодекс ЕС не предусматривает процедуры по запрету на выдачу краткосрочных виз. А вопрос виз находится в компетенции стран ЕС.

В свою очередь бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что для россиян должны быть введены специальные визовые сборы за получение визы для поездок в «свободные страны». Эти средства, заявил бывший посол, необходимо направить в специальный фонд восстановления Украины.

Данное предложение прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Боюсь спросить, сколько платят граждане США специальных налогов или дополнительных сборов на восстановление Ирака? А Белграда? Майкл, когда администрация Байдена планирует внести подобную законодательную инициативу, чтобы начать восстанавливать справедливость после устроенной Штатами мясорубки в этих странах?» — написала российский дипломат в Telegram.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского и других европейских политиков, отметил, что в Кремле к таким предложениям относятся негативно.

«Заявление, собственно, достаточно, скажем так, говорящее само за себя, скорее всего, конечно, иррациональность мышления в данном случае зашкаливает. К этому можно относиться только чрезвычайно негативно», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что подобные попытки изолировать Россию «это процесс, который не имеет перспектив». Дмитрий Песков добавил, что недружественные страны в своей политике по отношению к России «заходятся до беспамятства».

«Думаю, что со временем здравый смысл всё-таки как-то проявит себя, и те, кто выступал с такими заявлениями, опомнятся», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Новый железный занавес

Президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич считает, что на волне антироссийских настроений лидеры ЕС вполне могут принять ограничения на въезд в Европу для всех российских граждан, однако «единое мнение на этот счёт не сформировано».

«Естественно, в Европе есть разные люди, в том числе понимающие, что закрыться таким образом от русских — означает признание поражения. Эти люди сейчас пытаются донести свои аргументы до национальных властей и Брюсселя», — подчеркнул эксперт.

Паспортный контроль

Gettyimages.ru

Однако если такое решение будет принято, впоследствии Европе придётся возвращаться к взаимодействию с Россией уже на условиях Москвы, считает Николай Межевич. Сейчас же складывается ситуация, обратная той, которая существовала во времена Советского Союза, отметил собеседник RT.

«В СССР никого не выпускали, а на Западе всех принимали. Теперь наоборот. Мы готовы отпустить всех или почти всех, а Запад не готов их принять. Запад нам поставил новый железный занавес, и ответственность за это ложится целиком на него», — подчеркнул политолог.

Как отмечает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, инициатором данного процесса ожидаемо стали страны Прибалтики, которые всегда были в авангарде русофобской политики объединённого европейского пространства.

Также по теме «Стратегический интерес Варшавы»: как Польша зарабатывает на экономических проблемах Украины Польские компании организовали скупку сельхозпродукции Украины по сильно заниженным ценам. Об этом сообщает Служба внешней разведки...

«Очевидно, что для Италии, Испании, Франции — стран, которые традиционно принимали существенный поток российских туристов, эти решения настолько же невыгодны, насколько и решения об отказе от российских углеводородов. Тем не менее к этому надо готовиться», — отметил собеседник RT.

При этом сейчас гражданам России в любом случае не стоит пренебрегать своей безопасностью и посещать недружественные государства в условиях растущих антироссийских настроений, считает Павел Фельдман.

«Страны Шенгенской зоны признаны в России недружественными. В условиях эскалации конфликта со стороны коллективного Запада нет смысла ездить в эти страны, хотя бы из-за соображений собственной безопасности», — подчеркнул политолог.

В ЕС ещё не выработали единую позицию по этому вопросу, так как туристическим странам не хочется терять очередной источник дохода в условиях текущего экономического кризиса, отметил Павел Фельдман.

«Но дело в том, что голос немцев, французов или итальянцев в ЕС звучит гораздо тише, нежели голос истеричных стран Прибалтики. Мы очень часто видим, что именно эти страны определяют внешнюю политику всей Шенгенской зоны. Так что вне зависимости от позиции стран Старой Европы, скорее всего, их в очередной раз продавят государства Балтии и Восточной Европы», — пояснил эксперт.

Туристы, которые, несмотря ни на что, через Финляндию, Прибалтику или Белоруссию выезжали в Западную Европу, должны быть готовы к тому, что в ближайшее время это станет невозможно.

«Нашим туристам, особенно в свете постоянных агрессивных выпадов против РФ и россиян, было бы целесообразно отказаться от подобного рода поездок. С одной стороны, на них хотят заработать, но с другой — их встречают с неодобрением, русофобией, с требованиями осудить внешнюю политику России. Так надо ли в этих условиях ехать в эти недружественные страны?», — заключил эксперт.