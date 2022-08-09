«Подпадёт под тему демилитаризации»: в Кремле оценили возможность появления завода Bayraktar на Украине

Возможное появление на Украине завода по производству турецких беспилотников Bayraktar приведёт к его уничтожению в рамках демилитаризации страны, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее украинский посол в Анкаре Василий Боднар заявлял о планах турецкой компании Baykar наладить производство ударных беспилотных летательных аппаратов на Украине.

Если на Украине появится завод по производству беспилотников Bayraktar, то он будет уничтожен. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Факт создания такого объекта, который сразу же подпадёт под тему демилитаризации, лишь продлит страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью специальной военной операции», — сказал Песков.

Накануне украинский посол в Анкаре Василий Боднар в интервью «РБК Украина» сообщил, что турецкая компания Baykar построит на территории Украины завод по производству беспилотников.

Ранее официальный представитель Кремля указывал, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали в ходе встречи в Сочи 5 августа вопросы, связанные с турецкими беспилотниками.

Сотрудничество Донецка с КНДР

Власти Донецкой Народной Республики ведут переговоры о привлечении строителей из КНДР к восстановлению объектов в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE».

«Северная Корея до предыдущих санкций отправляла (строителей в другие страны. — RT), достаточно выстроенная модель у Северной Кореи присутствовала. Строители высококвалифицированные, дисциплинированные и показывают действительно очень хороший результат. В этом направлении будем взаимодействовать, очень на это надеюсь», — сказал он.

По его словам, сейчас министерства иностранных дел ДНР и КНДР устанавливают дипломатические отношения в рамках признания Пхеньяном независимости Донецкой Народной Республики.

Также на russian.rt.com Пушилин: ДНР ведёт с Пхеньяном переговоры о приезде в республику строителей из КНДР

13 июля Северная Корея признала независимость республик Донбасса. 29 июля посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль и глава представительства ДНР в России Ольга Макеева обсудили развитие экономического сотрудничества.

Сводка ДНР и ЛНР

Территория Донецкой Народной Республики за минувшие сутки 81 раз подвергалась обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований, в общей сложности применялось 420 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«На Донецком направлении противник применял РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм. На Ясиноватском — артиллерию 155, 152 и 122 мм. На Горловском — РСЗО HIMARS, «Ураган», «Град», артиллерию 155 и 122 мм, миномёты 120 мм», — говорится в официальной сводке.

В результате украинских обстрелов четыре мирных жителя погибли, ещё 17 получили ранения различной степени тяжести.

При обстрелах повреждено 45 домостроений в Петровском, Кировском, Куйбышевском, Киевском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, Гольмовском, Зайцеве, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

В ходе наступательных действий Народной милиции Луганской Народной Республики украинские военные потеряли до 40 человек личного состава, шесть бронетранспортёров и четыре единицы специальной автомобильной техники, сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Обстрел Донецка

По данным корреспондента RT, за минувшие сутки украинские военные неоднократно обстреливали Донецк. По Киевскому, Кировскому и Петровскому районам города было выпущено 13 снарядов калибра 155 мм.

Как отметили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики, ВСУ сбросили запрещённые противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» нажимного действия у железнодорожной станции в Петровском районе.

«Вооружённые формирования Украины рассыпали запрещённые мины ПФМ-1 в Петровском районе Донецка у железнодорожной станции Мандрыкино», — говорится в сообщении.