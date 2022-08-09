В ДНР сообщили о 81 обстреле населённых пунктов республики со стороны ВСУ за сутки

Вооружённые силы Украины за сутки 81 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 420 боеприпасов.

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 81 факте ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник применял РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм. На Ясиноватском — артиллерию 155, 152 и 122 мм. На Горловском — РСЗО HIMARS, «Ураган», «Град», артиллерию 155 и 122 мм, миномёты 120 мм», — говорится в сообщении в Telegram.

Под обстрел попали районы десяти населённых пунктов ДНР.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов ВСУ за сутки погибли четыре мирных жителя, ещё 17 человек получили ранения.