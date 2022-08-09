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Пушилин: ДНР ведёт с Пхеньяном переговоры о приезде в республику строителей из КНДР

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Глава ДНР Пушилин заявил, что Донецкая Народная Республика ведёт с Пхеньяном переговоры о приезде в республику строителей из КНДР.
Пушилин: ДНР ведёт с Пхеньяном переговоры о приезде в республику строителей из КНДР
  • РИА Новости

«С учётом той стройки грандиозной, которая у нас сейчас развернулась... нам непосредственно потребуются строители, и здесь ведутся переговоры уже о том, чтобы строители, в том числе из Северной Кореи, тоже бригадами заезжали непосредственно на восстановление территорий ДНР», — заявил Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE».

По его словам, первые северокорейские рабочие должны прибыть в ДНР в самое ближайшее время.

Ранее посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль и глава представительства ДНР в России Ольга Макеева на встрече обсудили развитие экономического сотрудничества.

Посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявил, что КНДР и республики Донбасса имеют широкие перспективы для сотрудничества.

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