Посол России Мацегора заявил о широких перспективах сотрудничества КНДР и Донбасса

КДНР и республики Донбасса имеют широкие перспективы для сотрудничества, заявил посол России в Северной Корее Александр Мацегора.

«Во-первых, высококвалифицированные, трудолюбивые и готовые работать в самых сложных условиях корейские строители станут очень серьёзным подспорьем в деле решения задач восстановления разрушенных... социальных, инфраструктурных и промышленных объектов», — заявил дипломат «Известиям».

Кроме того, по словам посла, практически на всех металлургических предприятиях, а также заводах транспортного машиностроения и электроэнергетики, построенных в КНДР при содействии СССР, всё ещё сохранилось в эксплуатации оборудование, которое выпускали предприятия из Донбасса.

Мацегора отметил, что республики смогут обмениваться внушительным количеством разных товаров.

Ранее Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Луганской и Донецкой народных республик.

МИД Украины после этого заявил о разрыве дипломатических отношений и экономических контактов с КНДР.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что министерству иностранных дел поручено проработать конкретные направления сотрудничества с КНДР.