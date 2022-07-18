Посол России Мацегора заявил о широких перспективах сотрудничества КНДР и Донбасса

Короткая ссылка
КДНР и республики Донбасса имеют широкие перспективы для сотрудничества, заявил посол России в Северной Корее Александр Мацегора.

«Во-первых, высококвалифицированные, трудолюбивые и готовые работать в самых сложных условиях корейские строители станут очень серьёзным подспорьем в деле решения задач восстановления разрушенных... социальных, инфраструктурных и промышленных объектов», — заявил дипломат «Известиям».

Кроме того, по словам посла, практически на всех металлургических предприятиях, а также заводах транспортного машиностроения и электроэнергетики, построенных в КНДР при содействии СССР, всё ещё сохранилось в эксплуатации оборудование, которое выпускали предприятия из Донбасса.

Мацегора отметил, что республики смогут обмениваться внушительным количеством разных товаров.

Ранее Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Луганской и Донецкой народных республик.

МИД Украины после этого заявил о разрыве дипломатических отношений и экономических контактов с КНДР. 

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что министерству иностранных дел поручено проработать конкретные направления сотрудничества с КНДР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить