Посол России Мацегора заявил о широких перспективах сотрудничества КНДР и Донбасса
«Во-первых, высококвалифицированные, трудолюбивые и готовые работать в самых сложных условиях корейские строители станут очень серьёзным подспорьем в деле решения задач восстановления разрушенных... социальных, инфраструктурных и промышленных объектов», — заявил дипломат «Известиям».
Кроме того, по словам посла, практически на всех металлургических предприятиях, а также заводах транспортного машиностроения и электроэнергетики, построенных в КНДР при содействии СССР, всё ещё сохранилось в эксплуатации оборудование, которое выпускали предприятия из Донбасса.
Мацегора отметил, что республики смогут обмениваться внушительным количеством разных товаров.
Ранее Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Луганской и Донецкой народных республик.
МИД Украины после этого заявил о разрыве дипломатических отношений и экономических контактов с КНДР.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что министерству иностранных дел поручено проработать конкретные направления сотрудничества с КНДР.