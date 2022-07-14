Пушилин: МИД ДНР поручено проработать конкретные направления сотрудничества с КНДР

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Министерству иностранных дел поручено проработать конкретные направления сотрудничества с КНДР.
Пушилин: МИД ДНР поручено проработать конкретные направления сотрудничества с КНДР
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«С КНДР у нас есть определённые перспективы, сейчас уже МИД ДНР поставлена задача проработать уже в практической плоскости взаимодействие по различным направлениям, в том числе в экономике», — заявил Пушилин в эфире Первого канала.

Ранее северокорейское Центральное телеграфное агентство сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР в соответствии с идеалами суверенитета, мира и дружбы.

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