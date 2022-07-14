КНДР намерена развивать отношения с ДНР и ЛНР
«Министр в письмах сообщил, что правительство КНДР решило признать независимость ДНР и ЛНР, и выразил волю к развитию государственных отношений с этими странами в соответствии с идеалами независимости, мира и дружбы», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений и экономических контактов с КНДР из-за признания Донецкой и Луганской народных республик.
До этого Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Луганской Народной Республики, а также Донецкой Народной Республики.