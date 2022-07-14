КНДР намерена развивать отношения с ДНР и ЛНР

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КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР в соответствии с идеалами суверенитета, мира и дружбы, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Министр в письмах сообщил, что правительство КНДР решило признать независимость ДНР и ЛНР, и выразил волю к развитию государственных отношений с этими странами в соответствии с идеалами независимости, мира и дружбы», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений и экономических контактов с КНДР из-за признания Донецкой и Луганской народных республик.

До этого Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Луганской Народной Республики, а также Донецкой Народной Республики.

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